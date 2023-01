Många av tjänsterna har gått ut på att öka effektiviteten och precisionen i allt från odling till skörd. Men nu är jordbruksdata på väg att etablera sig som egen bransch. Idag står automatiserade traktorer med GPS-sensorer för 70 procent av skördarna i Nordamerika, skriver New Food Economy .

Analyser blir affärer

Och Indigo, som är en relativt nystartad aktör med miljardvärdering, kompenserar lantbrukarna för att de använder vissa av dess produkter, men samlar i gengäld in stora mänger data som används för att göra analyser avseende allt från inköpspriser till vädrets påverkan på skördarna.

Även Monsanto satsar på väderanalyser, i sammanslagningen med dess nuvarande tyska ägare Bayer som förutspår att data blir en av drivkrafterna för företagets affärer. Konkurrenten Dow Dupont lanserade exempelvis egna tjänster för jordbruket genom en dataplattform som företaget spår ska omsätta en halv miljard dollar per år.

Nätverk för lantbrukare

En av de mer kända aktörerna är farmarnätverket Farmers Business Network , som kan beskrivas som ett nätverk för att dela data mellan lantbrukare. Företaget erbjuder en tjänst för 600 dollar per år som rankar lantbruken utifrån grödo- och skördedata.

Lantbrukare laddar upp data via en kontroll som samlar in dem från sensorer och annat i traktorer och på andra ställen. Data kan delas och säljas till olika aktörer genom att de blir tillgängliga via licenser i Farmobiles databutik.