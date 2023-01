Otillräckligt stängsel enligt länsstyrelsen

Vid det första angreppet natten till torsdag konstaterades att ett så kallat akutstängsel låg ned på några ställen och att det var den vägen som vargarna tog sig in. Vid nästa angrepp natten till lördag gick vargarna enligt länsstyrelsens utredning först in där eltrådar var borttagna och sedan in genom en öppen grind.