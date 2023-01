Per Brunberg som driver ett ekologiskt lantbruk på Björketorps gård i Blekinge har fått nej från Länsstyrelsen på ansökan om att flytta en stenmur och ett område med spridda stenar. Han är besviken och upprörd.

Per beskriver att han känner sig maktlös och att det är irriterande att en sådan liten åtgärd som att flytta en stenmur inte kan få göras när man som lantbrukare kämpar för att kunna fortsätta vara professionella och driva sina gårdar så bra man kan.

”Vi finns inte för att Per ska bedriva jordbruk”

– Vi finns inte till för att Per ska bedriva jordbruk, det är inte därför vi har miljöbalken. Jag förstår Per men vi har gjort det som vi finns där för att göra, att föra talan för djur och natur, säger Håkan Anderberg.

Enligt Håkan Anderberg klarar den dispens som skickats in inte de krav som lagen ställer gällande biotopskydd. Vilket gör att ansökan avslås.

”Ibland hinner vi inte åka ut”

Per Brunberg överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen som delvis ändrade beslutet och Per får nu flytta en del av stenarna. Den handläggare som ansvarat för Per Brunbergs ärende arbetar inte kvar på Länsstyrelsen och varför handläggaren och domstolen haft olika syn kan Håkan Anderberg inte svara på. Men han ser det samtidigt inte som anmärkningsvärt då lagen är en bedömningsfråga.