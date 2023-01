Lång väntan på slakt här för att stanna

”Utrymme för djur som måste slaktas akut”

– Vi ser det inte som kö utan som planerad slakt. I dag har vi till 80–85 procent planeringsanmälan där uppfödarna lägger in två eller tre kvartal i förväg, kanske ett helt år. Sedan har vi förstås ett utrymme för djur som måste slaktas akut, säger Magnus Lindholm, operativ direktör på Scan.

Brist på svenskt nötkött för ett år sedan

– Tidigare hämtades djuren nästan så fort man ringde slakterierna. Så sent som för ett år sedan var det brist på svenskt nötkött och då ville slakterierna gärna ha större djur, säger Jan Forssell, uppfödare i Bjursås och ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter.

– Under 2016 gick det sämre för mjölkproduktionen samtidigt som det fanns efterfrågan på svenskt nötkött. Då fick lantbrukarna rådet att betäcka kvigor och öka antalet dikor. Resultatet ser vi nu i form av fler slaktdjur, säger Anders Kälvelid, ansvarig för nötinköp på Skövde Slakteri.

”Är en balansakt”

Det är numera "just in time"-konceptet som styr. Det som slaktas ska gå direkt till butik eller processindustri utan att frysas in på slakteriet. Jan Forssell tycker ändå att det i grunden är positivt att slakterierna inte köper mer än vad som kan säljas.