Lång och riskfull kö för att få taken skottade

Den senaste tidens snörekord har skapat stora problem för lantbrukare. Under veckan har tre ladugårdstak rasat in på olika gårdar i Västernorrland. Under natten till rasade taket till en ladugård i Sidensjö och 17 djur dog och under natten till onsdag rasade ytterligare ett tag till en ladugård och ett 15-tal djur stängdes inne.