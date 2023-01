Landshypotek Bank ökar rörelseintäkterna under andra kvartalet till 204,2 miljoner kronor, mot 199 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet uppgick till 95,7 miljoner kronor (90,3). Bolaget redovisar ett räntenetto på 198,6 miljoner kronor (187,4).

– Under kvartalet har vi lagt grund för att ytterligare stärka vårt kundfokus och vår utvecklingskraft. Vi har under flera år arbetat för och blivit en bättre bank, med starkt och nödvändigt internt fokus på frågor som gällt kapital och regelverk. Nu arbetar vi intensivt och parallellt med fortsatt bankbyggande för ett större externt kundfokus, säger Per Lindblad, VD för Landshypotek Bank, i en kommentar.