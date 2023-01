Lada nedbrunnen i tågorsakad brand

Under måndagen brann det på flera håll i Värmland, som en följd av ett tåg som orsakade gnistbildning. Räddningstjänsten uppger att bränder pågick under måndagen i bland annat Filipstad, Hällefors, Kristinehamn och Storfors, utmed en järnvägssträcka. I Molkom spred sig branden från järnvägen till skog och byggnader.

Lada brann ned

Han uppger att bränder har pågått i en lada, ett uthus och ett boningshus. Inga rapporter om hur det har gått har inkommit, men några skadade eller döda djur har i dagsläget inte rapporterts. Såväl hemvärn som helikoptrar med vattenbombning har satt in. Men brandhärden är kilometerlång och svårsläckt.

Under kontroll

Under måndagen är dock bränderna huvudsakligen under kontroll även om räddningstjänsten arbetar med kvarvarande glödbränder. Räddningstjänsten koncentrerade sig på området mellan Asphyttan och Lindfors. Även under fredagskvällen brann en annnan lada ned, då i Göinge kommun.