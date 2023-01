Kritiker: ”Skylten på pannan väldigt viktig”

”Var inte tolka mer välvilligt?”

FAKTA: Svårt att producera biogas utan stöd

Gårdsgasstödet infördes 2015 och var från början 20 öre per kilowattimma för biogas producerad av gödsel. Årets därpå höjdes det till 40 öre. Under 2017–2020 når stödet sin kulmen med en pott på 60 miljoner kronor per år för att sedan upphöra 2023.

I dag tar 57 anläggningar del av stödet, 38 är gårdsanläggningar för el och värme medan 19 producerar fordonsgas.

Tillverkare av fordonsgas kan producera upp till 50 000 ton per år och påverkas inte av den nya regeltolkningen.

Stödet är ofta nödvändigt för att produktionen ska bära sig ekonomiskt.