Korv återkallas efter larm om listeria

Uppmanas att slänga korven

—Nu städar vi för fulla muggar och skall ta nya prover för att skicka in. När vi skickade in provet som gav utslag så skickade vi samtidigt in prover på alla våra avlopp, duschmunstycken, på arbetsborden alla ställen där korven, eller rester av den, passerar efter tillverkningen och de proverna visar ingenting, säger Helena Gustafsson på Hellströms till nyhetssajten Siljan News.