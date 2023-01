Kolla in några av tekniknyheterna på mässan

Exakt dosering med dämpcylindrar

Mest "framtidig" på Agritechnica blir nog Fendts batteritraktor e100. Batterierna rymmer 100 kWh och ger en driftstid på fem timmar vid medeltung belastning runt 20 kW. Motoreffekten är 50 kW så och det finns möjlighet att via två AEF elkraftuttag kortvarigt ta ut 150 kW till ett redskap. Som för alla elmotorer finns max vridmoment tillgängligt redan vid start. En värmepump kyler batterierna och styrelektroniken under drift samt förvärmer dem vintertid, annnar används värmen till att klimatisera hytten. Batterierna laddas med 22 kW via ett vanligt 400 V CEE-kraftuttag eller via en likströmssnabbladdare som ger ytterligare fyra timmars drift (80 procent laddning) på 40 minuter.