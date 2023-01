Kemikalieinspektionen bestämmer

Vilka produkter som är godkända eller som ska dras in beslutas av Kemikalieinspektionen. Beslut och synpunkter från EU-kommissionen, EU-medlemsländer som är så kallade zonrapportörer samt Livsmedelsverket och Jordbruksverket är av avgörande betydelse för vilket beslut Kemikalieinspektionen tar.

Samma zon

– Det betyder för Sveriges del att Kemikalieinspektionens beslut om ett medel i en del fall grundas på riskvärdering av ansökan som i huvudsak gjorts av en annan medlemsstat inom Norra zonen. Just nu utvärderas till exempel vissa glyfosatprodukter av Danmark som zonrapportör.

Successiv process

I faktarutan nedan presenteras de preparat vars godkännande går ut under resten av 2019, men tänk på att en del produkter som redan är icke-godkända fortfarande kan finnas till försäljning och/eller fortfarande får användas. För att vara riktigt säker bör du kolla med Jordbruksverket eller Kemikalieinspektionen.

Utfasning inledd

För just ogräsbekämpning finns det i nuläget inga uppgifter om att produkter kommer att icke-godkännas under 2019, men utfasningen av en del produkter är inledd. Bland annat måste Monitor användas upp under våren. Aktuell information finns hos Kemikalieinspektionen.