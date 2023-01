Flera kommuner har aviserat att de efter den rekordtorra sommaren vill stötta bönderna genom att köpa in mer svenskt kött.

Kartläggning av kommuner

Justerat upphandling

Flera av dem av dem uppger att de gjort justeringar i sina upphandlingar för att kunna köpa in mer svenskt kött som svar på sommarens torka.

1 miljon mer i budget

Bytt ut menyn

Dialog med LRF

Vännäs kommun hör också till dem som i stor utsträckning väljer svenskt på tallriken. Drygt 90 procent av köttet är inhemskt och målet är att öka andelen lokalproducerat. Under sommaren fördes en dialog med företrädare för LRF för att se hur man kunde underlätta för bönderna.

Köper årsranson

– Torkan har varit så tuff att vi har taget ett grepp genom att hyra in en fryscontainer. Vi köper in vårt behov av nötfärs för hela året och fryser in. Vi gör ett likadant inköp för första halvåret nästa år. Då ser vi att vi hjälper de bönder som kan tvingas nödslakta och så är djuren i bättre kondition, säger Elena Johansson, kostchef på Ronneby kommun.