Vurmen för kärnkraft visar också att man inte satt sig in i hur den framtida elmarknaden kommer att fungera. I dag har vi en elförbrukning som varierar med utomhustemperaturen. När det blir kallt ute stiger förbrukningen. I framtiden kommer vi att ha en förbrukning som följer elpriset. När elpriset är lågt stiger förbrukningen. I dag reglerar vi elproduktionen efter efterfrågan.

Det är väldigt dyrt och olönsamt att bygga ny kärnkraft och några privata investerare som vill satsa pengar på ett så osäkert projekt finns inte. Det gör att det bara är med subventioner från staten som det kan bli aktuellt. I Storbritannien har staten lovat att köpa all el från det nya kärnkraftverket, Hinkley Point C, till ett pris av cirka en krona per kilowattimme i 30 år. Det är ett elpris som är minst 3 gånger så högt som dagens pris som för ny vindkraft. Vindkraften blir också hela tiden billigare, så när väl kärnkraftverket är färdigt kommer skillnaden att vara ännu större.