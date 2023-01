Sådden försenad

– Just nu ser vi en liten uppgång eftersom fransmännen och engelsmännen inte sått så mycket. Det har varit kallt och regnat mycket så de är lite sent på det. Därför har det börjat spekuleras om en sen skörd, sämre skördar och sämre kvalitet, även om det är alldeles för tidigt att säga.

Låser del av skörd

1,50 kronor per kilo för maltkorn ger vid 6,5 tons skörd ett svagt plus i HIR Skånes kalkyler, men nivån är för låg för att det ska vara värt att prissäkra för de flesta, anser Anders Pålsson. Vid 1,60 kronor per kilo rekommenderar han att man låser priset på en del av skörden. Det är en prisnivå som går att finna i marknaden om man har rätt förutsättningar, till exempel kort transportavstånd till utskeppningshamn.