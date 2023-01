Det var den brittiska matkedjan som i början av december var först ut med att sälja den kärnfria avokadon i butik. De kallas cocktailavokado på grund av att de är lite mindre i storlek och har en annan form än den vanliga avokadon, skriver The Independent .

Cocktailavokadon odlas i Spanien och finns bara tillgänglig under december. Vanligtvis skickas avokadorna till Paris där de används av toppkockar. Men i år kunde den engelska matkedjan lägga vantarna på ett mindre parti att sälja i butik.

För sent ute

Enligt Nyheter24 kommer danska Coop att följa efter Marks and Spencer och tar in avokadon på prov under ett par veckor.