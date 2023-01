Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Under de senaste veckorna har flera inslag i media visat på missförhållanden i slakterier. Det har med all rätt väckt debatt – både hos allmänheten och bland politiker. Miljöpartiet var inte sent med att förslå obligatorisk kameraövervakning på slakterierna. Vi på Svenska Köttföretagen vill med anledning av det starta en diskussion kring den offentliga tillsynen, i debattartiklar och direkt mot politiker.