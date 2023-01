Jordbruksprofiler som åker ur riksdagen

Magnus Ek in

Eskil Erlandsson (C), Kronoberg, före detta landsbygdsminister, kryssade sig in i riksdagen igen, trots att han placerats på fjärde plats på riksdagslistan i Kronoberg. Lika bra gick det inte för Staffan Danielsson (C), som även han var placerad längre ner på listan i år, som tredje namn. Men 815 kryss räckte inte. Listans andra namn, Magnus Ek, ordförande i Centerns ungdomsförbund knep riksdagsplatsen.