Jordbrukets klimatpåverkan överdrivs

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Per Frankelius har analyserat dokument från IPCC. Och hans slutsatser är uppseendeväckande. IPCC har fokuserat på utsläpp, men glömt bort själva fotosyntesen.

Per Frankelius har räknat ut hur mycket kol som binds i spannmålsodlingen. IPCC hävdar att jordbruket släpper ut 5 till 6 miljarder ton koldioxid per år. Enligt Per Frankelius binder enbart spannmålsodlingen 3,8 miljarder ton årligen. Lägger man till det som andra grödor binder, cirka två miljarder ton, så förstår man att jordbrukets påverkan på klimatet har överdrivits.