– Lars har passerat 60 år och vill får mer tid över för annat. Från och med det kommande årsskiftet kommer han att gå ned på 80 procent arbetstid, men jobbar kvar under en obestämd framtid. Vi är glada så länge han vill fortsätta, säger bolagens styrelseordförande Leif Jonsson.

Efterträdare utsedd

Efterträdare blir Johan Ocklind, 37, som sedan januari förra året sitter med i de båda bolagens styrelse. Johan har precis som Lars Svensson ett förflutet som affärsrådgivare på LRF Konsult men har sedan september 2016 varit VD för Fodermix i Ulvstorp utanför Vara. Han var även under kort tid VD för Dataväxt.

– Han kommer att lämna den tjänsten någon gång under våren och sedan kommer Johan och Lars att gå parallellt året ut då VD-bytet sker. Redan när Johan valdes in i styrelsen var tanken att han med tiden även skulle gå in som VD, förklarar Leif Jonsson.