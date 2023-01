Inte bara kossor gör glädjeskutt i vår

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I samband med årets betessläpp påstår aktivister och okunniga debattörer att korna blir så glada för att de levt under miserabla förhållanden under vintern. Inget kunde vara mer fel! Med det resonemanget kan man undra hur Ronja, eller för den delen solgassande lattesörplare på Södermalm, lever under vinterhalvåret. Med tanke på hur glada de blir över vårens entré.