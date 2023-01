Även i beräkningarna av hur mycket växtodlarna bör få i krisstöd är spannmålsodlarnas förluster underskattade, visar Land Lantbruks granskning. Sätts Lantmännens poolpriser på spannmål in i kalkylen förlorade växtodlarna 1,4 miljarder kronor förra året, nästan dubbelt så mycket som Jordbruksverket räknat med. Och därmed ökar växtodlarnas andel av lantbrukets samlade förlust på drygt sex miljarder.

Mindre skördeförlust

Borde vara det dubbla

Enligt Jordbruksverkets förslag ska växtodlarna få 151 kronor per hektar spannmål i stöd efter torkan. Med justerade kalkylen för pris och vallskörd borde stödet vara det dubbla, 301 kronor per hektar. Oljeväxtodlarna skulle få 613 kronor, i stället för 550 kronor per hektar.