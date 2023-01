Ilska från amerikanska lantbruket efter Trumps tullbesked

Trump meddelade under torsdagen att hans administration kommer att införa en importtull på 25 procent på importer av stål och 10 procent på import av aluminium, redan i nästa vecka.

Både Canada och EU har uttryckt att de motsätter sig de nya höjda importtullarna och att de är beredda att sätta in lämpliga motåtgärder, rapporterar Sveriges Radio .

Lantbruket riskerar att hamna i skottgluggen

– Detta förslag öppnar upp för motåtgärder som vi är djupt oroade kommer skada amerikanska lantbrukare, säger Brian Kuehl, VD för organisationen Farmers for Free Trade till nyhetsbyrån McClatchy DC .

Majs- och sojaodlare rasande

Även organisationen U.S. Wheat Associates och The National Association of Wheat Growers har varnat för att motreaktionerna från ett sådant beslut allvarligt kan skada det amerikanska lantbruket.