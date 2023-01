Hon får ”världens tuffaste jobb”

Bland 200 sökanden är det smådjursveterinären Lisa Johansson från Lanna i Småland som i början på nästa år kommer ta sig an ”världens tuffaste jobb”. Det som väntar henne är 80-timmarsveckor med 1,50 kr i timlön – i stekande hetta.

Under tre veckor i februari ska hon arbeta sida vid sida med den zambiska bonden Florida Shanzala Sikufa i en by utanför staden Mumbwa, nordväst om Lusaka.

”Ska bli intressant”

Jobbet kommer innebära både att hjälpa till med jordbruket och hushållet genom att till exempel samla bränsle för att kunna tillaga maten, hämta vatten och ta hand om de tre barnen. Och arbeta långa pass med hackan under brännande solsken på bomullsodlingarna.

We Effect vill öka kunskapen

Projektet, som anordnas av biståndsorganisationen We Effect, har som syftet är att öka kunskapen om kvinnors situation på landsbygden.

– ”Världens tuffaste jobb” är ett sätt för oss att uppmärksamma att jämställdhet är nyckeln till att utrota fattigdom och hunger. Att stödja och satsa på just jordbrukande kvinnor i ett land som Zambia är helt avgörande. We Effect stödjer utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom, säger Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect.