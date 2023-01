Men det finns också siffror att glädja sig åt. Danmark behåller positionen som "europamästare" och världstrea när det gäller produktionseffektivitet per kilo kött. Den genomsnittliga tillväxten i stallen har på sju år stigit från 885 till 960 gram per dag och årets prisbelönte smågrisproducent hade noterats för smått osannolika 40,5 frånvanda smågrisar per årssugga.