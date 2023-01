En hämsko för hästnäringen

Om en näringsidkare säljer en häst (eller annat levande djur) till en privatperson, går köpet i dag in under konsumentköplagen. Det innebär att köparen har rätt att reklamera varan i tre års tid och under de första sex månaderna gäller även en ”omvänd bevisbörda”. Under dessa sex månader är det därmed upp till säljaren att bevisa att felet inte fanns vid försäljningen