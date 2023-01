Konsumenter kan stötta bönderna i torkan

Gröna näringar i Almedalen

Torkan dök även upp under Almedalsveckan som tagit plats i Visby under veckan. LRF:s förbundsordförande Palle Borgström gick ut med krav på att nya pengar behövs till de svenska bönderna .

Centerpartiets Kristina Yngve (c) är inne på samma spår och sa under veckan att de vill ha en kriskommission för torkan .

Förutom torkan och diselskatten gick årets Almedalen i hållbarhetens tecken – enligt Per Bergkvist, moderator för ett av organisationen KRAV:s seminarium var 581 av 4500 aktiviteter under veckan på temat hållbarhet. Under samma seminarium presenterade KRAV en rapport som visar att upphandling av ekologiska livsmedel inte behöver innebära att upphandlingen blir dyrare.