Handel och infrastruktur bäst för att utrota hunger i Afrika

"Man måste lyfta blicken"

Romantisering av självförsörjning

Enligt Djurfeldt så hävdar flera frivilligorganisationer, både NGO:s (statligt obundna organisationer), liksom den så kallade food sovereignty-rörelsen (FIAN, Latinamerikagrupperna, Via Campensina med flera), att bönderna får det sämre när de ”luras” in i marknadsekonomin av affärsmän och internationella företag.

Med hjälp av satellitbilder kunde forskarna studera förändringar i biomassa över tid, både över en säsong och över ett drygt decennium. Sämre data över vägnätet gav ett svagare, men ändå signifikant samband för kommunikationernas betydelse. Resultaten korskopplades sedan med intervjusvar för att fastställa eventuella samband mellan de olika datakällorna. Över 2500 personer från sammanlagt 56 byar i sex afrikanska länder intervjuades vid tre tillfällen under perioden 2001-2014.

Arbetar med marknadsekonomin

Den svenska hjälporganisationen We Effect, som stöds av LRF, har fokus på stöd till småskaliga bönder för att de ska utveckla ett hållbart jordbruk och få ett värdigt boende.

– Vad jag förstår går studien framför allt till angrepp mot de organisationer som arbetar mer ensidigt med food sovereignty än vad We Effect gör. Vad de lyfter, lyfter även vi i vårt arbete - till exempel så pratar vi inte om att de ”luras” in i marknadsekonomin, utan arbetar med den. Att ha tillgång till marknader och få vettigt betalt för sina grödor är en väg ur fattigdomen. Vi arbetar också med att stärka småskaliga bönders möjlighet att organisera sig och därmed också kunna förhandla till sig bättre villkor säger Jakob Lundberg, Policy- & påverkanschef på We Effect.