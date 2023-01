Han bättringssår med Cropsat

Med beståndstäthetsbilder från Cropsat slipper Jens Lei från danska Sønderborg köra på måfå när han bättringssår sina utvintrade höstveten. Dessutom styr bilderna automatiskt utsädesmängden efter behov. I Cropsat har Jens lagt in att delvis skadade områden ska sås med 130 kg vårvete per hektar medan områden som helt utvintrat får full giva, 180 kg vårvete per hektar.