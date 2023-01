Dubbel mängd halm

Den här dagen har han styrt kosan norrut till Per Johanssons gård en mil öster om Varberg. Här gäller i första hand en integrerad grisproduktion men det finns också en dikobesättning med nästan renrasig charolais för att klara betesarealerna.

– Vi beställer halmbehandling näst intill varje år och använder det som foder till korna innan kalvningen och möjligen som stödutfodring under betet. Eftersom förstaskörden var lite sämre än normalt och andraskörden bara gav 1,5 bal per hektar har vi i år fördubblat mängden halm och behandlar 42 ton, berättar Per Johansson.