8 000 lantbruk evakuerades

Skickar riset till laboratorium

Trovärdighetsproblemet lever kvar i samhället och gör att konsumenterna väljer bort produkter från Fukushima-regionen. Hisataka Sutos familj förlorade två tredjedelar av sina kunder, trots att deras ris alltid legat långt under Japans tillåtna gränsvärde för radioaktivt cesium, 100 becquerel per kilo. (Det svenska gränsvärdet är 300 becquerel per kilo).