Att skaffa ett eget mejeri och mjölkautomat kostar en del pengar. Pastöriseringsmaskinen från det företaget Plevnik kostade omkring 260 000 kronor, mjölkautomaten från Risto kostade cirka 120 000 och mjölktaxin från Holm & Laue ungefär 65 000 kronor. De har också byggt en gårdsbutik för omkring 200 000 kronor. De sökte och fick också 200 000 kronor via ett Leaderprojekt.

Med ungefär 50 sålda liter per dag i genomsnitt går dryga 17 000 liter genom automaten per år. Mjölken kostar kunden 13 kronor litern, inklusive moms. Det ger en intäkt på dryga 220 000 kronor om året, vilket betyder att Skals gård inom några år kan få tillbaks investerade pengar. De levererar också en hel del mjölk till lokala matproducenter. Även det ger en del extra inkomster. Huvuddelen av mjölken från Skals gård går dock till Arlas ekomjölkproduktion. Totalt producerar de 2 000 liter per dag. De levererar cirka 600 000 liter mjölk till Arla per år. De får ungefär 4,4 kronor liter, exklusive moms för mjölken. Det ger en total årsintäkt på cirka 2,64 miljoner kronor.