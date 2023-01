Mycket under de normala

I de små magasinen är nivåerna främst normala eller över de normala för årstiden, men det finns även områden med låga nivåer, framför allt i delar av Östergötland och Södermanland där nivåerna är mycket under de normala. Även Skåne och Blekinge ligger under det normala.

Generellt för de stora magasinen är att nivåerna fortfarande under eller mycket under de normala i större delen av landet. Även här är det framför allt i Östergötland och Södermanland, där nivåerna ligger mycket under de normala.