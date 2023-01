Svensk Handel uppger sig att ha fått in 3 000 klagomål mot Företagsopinion. Polisen har idag 1 500 polisanmälningar mot företaget, skriver TT. Företaget står bakom ett massutskick med en enkät, som uppges handla om arbetsmarknaden och nyanställdas etablering. Den som returnerar brevet ifyllt drar, enligt det finstilta, på sig ett annonsabonnemang som kostar 6 400 kronor per år under en tvåårsperiod.