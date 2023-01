För privatkonsumenten finns ett mer långtgående skydd vid telefonförsäljning. Där finns ett skriftlighetskrav vilket innebär att kunden efter samtalet ska få skriftlig information antingen via brev eller e-post för att då besluta sig om avtalet.

Tacksamma måltavlor

– Mitt intryck är att företagare på landsbygden är hårdare drabbade. Det kan ha att göra med att de bor i områden med ganska låg allmän brottslighet och att de därför inte har samma beredskap, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Varningslistan spelar viktig roll

– Vi försöker balansera kravet på snabbhet med att också skaffa oss ett tillräckligt underlag. Hittills har vi aldrig under alla år haft anledning att ångra någon publicering på varningslistan, säger Per Geijer.

Kan rapportera oseriösa företag

– Att bestrida är inte svårt, det finns en manual på till exempel Svensk Handels hemsida. Däremot ska du inte ringa och ge dig in i någon form av kohandel med företaget, anser Per Geijer.

Lita inte på muntliga löften

– Gör aldrig affär med någon som inte ger dig tid att kolla och återkomma, då är det inte seriöst. Det ligger i bluffbolagets DNA att försöka stressa dig, säger Per Geijer.

Lurad? Så bestrider du fakturor

1) Bestrid fakturan skriftligen via brev eller e-post. Ange klart och tydligt varför du bestrider, till exempel att försäljaren har gett dig vilseledande information.

2) Ring inte upp och argumentera om fakturan. Acceptera inga uppgörelser om reducerad slutfaktura.

3) Om företaget skickar fakturan till inkasso bestrider du det nya betalningskravet på samma sätt.

4) Om företaget skickar betalningskravet till Kronofogden kommer du att få brev angående fakturan därifrån. Bestrid även detta brev, annars riskerar du få skulden fastställd.

5) I det här läget kan företaget välja att anmäla dig för en betalningsanmärkning. Dessa registreras hos kreditupplysningsföretag, inte hos Kronofogden.

6) Om företaget driver ärendet vidare hamnar det i tingsrätten. Det är viktigt att innan angivet datum kontakta tingsrätten och meddela varför du bestrider. I annat fall riskerar du att förlora målet genom en så kallad tredskodom.

7) Spara all kommunikation och alla handlingar. Ta papperskopior på all korrespondens via e-post.

KÄLLOR: Kronofogden, Svensk Handel, Vasa advokatbyrå