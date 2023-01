Leta energitjuvar

Enkla åtgärder ger besparing

Kartläggning är första steget

Smarta åtgärder som minskar elkostnaderna

Ventilation: Rengör fläktar och kanaler regelbundet. En ventilationsgenomgång med kontroll av styr- och reglerutrustning kan ge en besparing på 15-20 procent av driftskostnaderna. Vid nybyggnation eller uppgradering av fläktsystem är det energieffektivt att ersätta spänningsstyrda fläktar med varvtalsstyrda. Allra effektivast är PM-fläktar som ger 50 procent besparing, jämfört med varvtalsstyrda fläktar.

Belysning: Rengör armaturerna så att ljusflöde och sensorer fungerar optimalt. Byt trasiga armaturer/ljuskällor mot ledbelysning av rätt kvalitet. Värmelampor i exempelvis smågrisstallar kan med omställningsbar sparkontakt reducera elförbrukningen med upp till 40 procent. Smart teknik för ljusstyrning är värt beakta vid nyinstallation.

Energiåtervinning: På mjölkgårdar är värmeenergin från mjölken en resurs för att minska kostnader för uppvärmning av varmvatten. Värmeåtervinning kan ge en besparing kring 15 procent. En annan energisparteknik är att använda värmeväxlare med kallvatten för att förkyla mjölken. Investeringen lönar sig bäst för robotmjölkning, då man kan använda en mindre växlare som kyler mjölken kontinuerligt.

Spannmålstorkning: Trimma och rengör torken noggrant. Genom att höja temperaturen på torkluften i torken ökar effektiviteten på torkningen. En ökning av torktemperaturen från 50-60 grader till 60-70 grader kan t ex minska energiåtgången med 14 000 kilowattimmar per år vid torkning av 425 ton spannmål.

Egen elproduktion: Investering i en solcellsanläggning kan bli en långsiktigt bra affär om elpriserna fortsätter att stiga. Nya affärsmodeller kring elförsäljning väntas kunna gagna småskalig elproduktion.

Byte av elleverantör: Jämför ditt nuvarande elavtal med erbjudanden hos konkurrerande elhandelsbolag och se om du kan hitta ett förmånligare avtal. Det finns flera prisjämförselsesajter att ta hjälp av, till exempel elskling.se eller elpriskollen.se.

Fakta/Stöd för energieffektivisering

Energikartläggningar, via Greppa näringen, är subventionerade och kostar omkring 1000 kr för en mindre gård. I vissa fall går det även att söka stöd för energieffektivisering via landbygdsprogrammet. Sök information via Länsstyrelsen i ditt län.