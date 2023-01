– Det här är ett besvärligt ogräs som man behöver ha respekt för, säger Per Widén, ogräsrådgivare på Jordbruksverkets växtskyddscentral i Uppsala.

”Plocka det direkt”

Svåråtkomlig

Hönshirs trivs i varma jordar och gror relativt sent. När man normalt bekämpar andra ogräs under våren har hönshirsen inte kommit i gång, vilket gör den svår att komma åt.

Tropiskt, ettårigt gräs som trivs med mycket sol, värme, vatten och på lättare jordar. Börjar gro vid 13 grader men som bäst över 20 grader. Har cirka 2000 frön per planta.

Har funnits i Sverige sedan 1700-talet men i modern tid kommit in med grönsaksutsäde, gräsfrö och fågelfrö. Sprids mellan åkrar via frö, jord, halm och maskiner.

Enligt Per Widén är problemet är timingen.

– Det kan gro i nya generationer och då blir det svårt att hinna bekämpa i tid. Kommer det upp i midsommartid är det för sent att spruta i vissa grödor eftersom inga preparat då är tillåtna. Dessutom blir bekämpningen lätt dyr eftersom en gräsherbicid behöver användas utöver standardbehandlingen för örtogräs.

Flera behandlingar

Kostnaden för ogräsbekämpning i vårsäd kan bli minst dubbelt så hög, enligt Per Widén. En standardbehandling kostar 100-200 kronor per hektar och merkostnaden för att behandla hönshirs är 200-400 kronor per hektar. I en bra vårsädesgröda brukar dock hönshirs ha svårt att konkurrera. Merkostnaden för ärter och bönor är i samma storleksordning.