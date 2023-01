"Det ser hyfsat ut för våra kor och odlingar"

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Smör. Ny toppnotering på Eurex. 6 100 euro per kontrakt och en hög euro dessutom. Det här är onekligen en bra signal inför nästa Fonterrra-auktion och åtskilliga bedömare menar också att mjölkpriset har uppsida under månaderna som kommer. Jag skall försöka ge information om mejerimarknaden men jag tror nog att bönder har fullt upp denna bråda tid med majssådd och förberdelser för första vallskörden.

Det växer så det knakar i den ovanligt hållbara värmen som vi fått och jag tror att de allra tidigaste bönderna är i gång och hackar runt 25 maj om inte rent av förr. Med det dyra sojamjöl som vi just nu har så är eget skördat protein en riktigt stor angelägenhet för alla mjölkbönder och vi kan hoppas att stillestånden blir få. Att hacka gräs med ett realistiskt hopp om bättre mjölkpris är förstås inte det sämsta.

Majs. Dyrast på Matifbörsen just nu råkar vara majs. Den har blivit sent sådd och har väl också gynnats av hög efterfrågan, detsamma gäller i stort sett också Londons fodervete. Omräknat i svenska kronor står fodervete just nu i 172 sek och våra fritt gårdenpriser ligger runt 1,45 sek och det är också bättre än ifjol vid den här tiden. Det skall bara sägas att här kan hända mycket då fördelning på bröd och fodervete är helt skriven i stjärnorna.