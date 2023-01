Brist på nötkött i hela landet

– På kort sikt ger det en liten prisökning och så har det varit under hösten eftersom slakterierna ger lite extra när det är god efterfrågan, säger Henrik Lander, ordförande för Sveriges nötköttsproducenter. Samtidigt flaggar han för negativa effekter för producenterna på sikt.

Inte bara torkan ...

Inte lika brett sortiment som vanligt

Finns ännu fler orsaker

– Vi har lite bättre avräkningspris på kött just nu och det ger en dubbel effekt eftersom det finns producenter som behåller sina djur lite längre på grund av det.

Branschen har också under en tid sett att slaktåldrarna gått upp och även det kan ha en viss påverkan.

