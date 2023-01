Brexit hotar splittra deras lantbruk

Behöver marknaden

– Vi behöver ha tillgång till hela den europeiska marknaden, säger Robert Sheridan, som just har delat ut foder åt de 50 dikorna på familjens lantbruk i den lilla irländska byn Blacklion. Några stenkast bort, på den nordirländska sidan har far och son ytterligare ett hundratal dikor på varsin gård. Dessutom finns 400 tackor jämnt fördelade över betesmarkerna. Trots att en nationsgräns skiljer enheterna arbetar far och son nära ihop och delar alla jordbruksmaskiner. Varje dag tar Robert vägen över en liten bro till Irland för att ta hand om djuren i Blacklion.