Bonden förlorare när fyra jättar dominerar

Lantbrukarna drabbas

Det är vikande lönsamhet som driver marknadens redan stora producenter av utsäde och bekämpningsmedel att ingå fusioner med varandra. Så sent som 2014 konkurrerade sju riktigt stora agrokemiska företag på världsmarknaden. Men 2016 köptes schweiziska Syngenta av det kinesiska företaget ChemChina. De amerikanska jättarna Dow och Dupont gick i augusti 2017 samman till DowDupont.

Klartecken från EU

Strategiskt drag

Därmed kvarstår effekten att priserna stiger och att lantbruksföretagens beroende ökar. Affären mellan Bayer och BASF skulle tvärtom hindra nya konkurrenter att ta sig in på en marknad dominerad av de stora fyra.

Många följder

Även EU-kommissionen slår i rapporten ”Too big to feed” larm om följderna av de många mega-fusionerna i livsmedels-och jordbrukssektorn. Det är lantbrukarna som får betala priset då de multinationella jättarna ökar sin dominans på marknaden, konstaterar experterna knytna till IPES Food (International panel of experts on sustainable food systems) . Särskilt oroas IPES-experterna av den planerade fusionen mellan Bayer och Monsanto.