”Blodiga burgare för vegetarianer”

Det amerikanska företaget Beyond Meat har tagit fram den helt plantbaserade hamburgaren som enligt marknadsföringen riktar sig till ”dem som älskar kött”.

I senaste Ungdomsbarometern sa de tillfrågade mellan 18 och 24 år att deras främsta anledning till att äta vegetariskt var att de oroade sig för klimatet och hälsan. Djurskyddsskäl, som för några år sedan var det viktigaste skälet, kommer nu först på tredje plats. Kanske är det just dem som oroar sig för att deras köttätande hotar miljön och klimatet som Beyond Meat siktat in sig på. För förutom "hamburgaren" har de också tagit fram vegetariska korvar, kycklingkött och köttfärs.