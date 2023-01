Blandade bud om tillgången på det svenska köttet

Citygross fick massiv kritik från flera håll när de beslutade att frångå sin policy om att enbart sälja svenskt färskt kött. En anledning till beslutet var att flera av deras kunder efterfrågar just utländskt kött och kött med större prisspann. Men en andra anledning som Citygross anger är att man haft svårt att tillgodose efterfrågan på kött med enbart svenska produkter – helt enkelt brist på viss typ av kött under vissa perioder.

Just detta argument fick många köttbönder att se rött. Framför allt på grund av de långa slaktköer som många nu brottas med där man kan få vänta i upp emot sex månader innan djur kan komma in till slakt. Dessutom säger Scan som levererar till Citygross att de kan leverera och är redo att öka volymerna om Citygross vill.

Topparna är svåra utmaningar

Däremot ger Scan samma bild som Citygross av att det kan vara svårt att leverera specifika köttdelar under perioder då det är hög efterfrågan. Och att slakta mer av slaktkön är inte en lösning på det problemet.

Får ställa in sina kampanjer

Michael Riedel som är affärsområdeschef för Bergendahls som äger Citygross. Har tidigare sagt att han förstår att deras beslut kan verka konstigt då det är långa slaktköer just nu. Men att detta är ett beslut som fattats tidigare och genom en längre process.

Han berättar i ett mejl till Land Lantbruk att de vid flera tillfällen under året får besked att de måste ställa in planerade kampanjer efter besked om att det inte finns just den typen av kött de efterfrågat. Det handlar till exempel om lamm till påsk, oxfilé till nyår och entrecote och högrev till sommaren.