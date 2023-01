Björn Folkesson: Var beredd på att Arla sänker mjölkpriset

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

De stora smällarna tar framför allt de företag som är beroende av att kunder kommer in i affären. För oss inom jordbrukssektorn är det problemet mindre, men det är förstås farligt så fort någon i företaget blir sjuk. Det är långt ifrån enkelt att hitta bra ersättare.

Olja. Här har vi en av nyckelråvarorna just nu. Kommer Ryssland och saudierna att sluta fred och i så fall utvinna mindre olja? Det krävs för att priset ska röra sig uppåt, och i så fall följer både majs och raps med upp.

Mjölk. Om den tyska spotmarknaden är en värdemätare för oss också, så har vi all anledning att vara oroliga. Omräknat till svenska kronor är nu en omedelbar mjölkleverans värd cirka 2,50 kronor per liter, och det signalerar hur mycket mjölk det finns tillgängligt i Tyskland just nu.