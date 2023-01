Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

En del av förklaringen är att Frankrikes export av vete har varit så låg så länge. Exportvolymen är just nu 3,5 miljoner ton vete mindre, jämfört med samma period i fjol. Den ryska konkurrenskraften slår nu med full kraft. Affär efter affär går EU förbi och resultatet har inte låtit vänta på sig.

Olja. Veckan blir spännande, för vi är nu verkligt nära att notera en ny högsta notering. Brentoljan, som ju styr vårt dieselpris, är nu bara en dollar från jämna, fina 70 dollar per fat. Konjunkturuppgång och oro i Iran har förstärkt köparnas lust att inte vara utan några oljekontrakt som ger vinst vid eventuell fortsatt uppgång.

För oss bönder är det nog bland det mest akuta vi har att göra just nu – nämligen att skydda oss från dieseluppgång. Att oljan kan gå upp utan att oljegrödorna följer med visar vilka stabila lager vi har.

Valuta. Dollarn faller och är nära att gå under 8 kronor. I USA strömmar pengarna in i aktiemarknaden, vilket syns bäst på Dow Jones-index . Här slås nya all time high ganska ofta och en del av det inströmmande kapitalet frigörs troligen genom att sälja dollar.