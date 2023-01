Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Valuta. Med högre inflationstakt under maj har vi sett en kronförstärkning, vilket sänkte nivån på en euro. Som lägst kostade den 10,59 svenska kronor. Efter det kom en försvagning som åter lyfte euron till 10,71 svenska kronor och så nu senast är euron tillbaka på 10,64 svenska kronor.

Ingen vet vad Riksbankens Stefan Ingves ser i sin spåkula, men vi som gillar att spela hoppas att han ska andas åtminstone något om kommande räntehöjning. Mitt och flera bönders mål med eurokusen är säkert runt 10, 55 svenska kronor. Då kan det vara dags att gå ur marknaden. Under tiden följer vi läget noga.

Som alltid tror bedömare att guldet just därför kommer att fortsätta upp och kanske nå 1 400 dollar per ounce. Vi får se. I alla händelser drivs det in stora kapitalmängder i råvarorna och skulle krigsliknande tillstånd gå i gång mellan USA och Iran så kommer spekulationsmarknaden att bli vild!