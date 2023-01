Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Ovanpå det har vi ju också handelsbråket mellan just Kina och USA. I förra veckan framkom att antingen Kina eller USA håller på mjukna, eller eventuellt båda länderna. Det är det som har drivit upp sojapriset i hopp om förbättrad export. Den amerikanska majsskörden gör heller ingen besviken och därmed är det fortsatt tryck nedåt på våra spannmålspriser också. Frankrike har nu äntligen fått en del regn så höstsådden börjar i varje fall bli skapligt stor.

Valuta. Euron forsätter att falla mot såväl dollar som vår krona och därför kan vi räkna med att Matifbörsen kommer att öppna någon euro upp idag. Billigare euro stärker förstås i synnerhet fransk konkurrenskraft. Vår egen krona har nu botten bakom sig, men vi vet sannerligen inte vilka orosmoln Sverige har framför sig och som den lilla nation vi är så skall det mycket till innan stora spelare går in och köper krona.

Gödning. Här blir det värre och värre! Nu står tysk N27 i 241 euro vilket är det högsta på åratal och den drivs av urean som i amerikansk hamn har stigit från 238 USD per 100 short ton till nuvarande pris om 322 dollar per just 100 short ton. Lägg därtill en urstark dollar så kan man undra om inte en farmare i USA överväger att så mera bönor och mindre majs och vete.