Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Raps. Nu säljer vi raps! Tre helt olika faktorer har sammanstrålat i tiden. Euron har stigit till en ny högsta nivå som inte setts till på flera månader. Samtidigt har råoljan gått upp, troligen gynnad av att New York-börsen är på all time high, och slutligen är det frågetecken när det gäller den amerikanska sojaskörden som ännu inte är avslutad.

De tre faktorerna har lyft Matifbörsen från som lägst 366 euro per ton till 381 euro per ton. Omräknat i svenska pengar blev det hos min köpare 3,52 kronor per kilo fritt gård vid leverans i maj. Man kan alltid önska mer, men jag har lärt mig att goda priser har sin topp och fort nog faller det tillbaka igen. Det är i varje fall roligare att sälja på en topp – även om ännu högre toppar kan komma längre fram.