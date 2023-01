Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Prisfallet på Fonterra anses bero på en ökad mjölkproduktion i synnerhet i Nya Zeeland och det behöver ju inte skada Arlas smörförsäljning i EU eller på andra marknader heller. Kanske har Arlas intjäning blivit en aning mera oberoende av priset på skummjölkspulver än tidigare? Det är främst just skummjölkspulver som Arla auktionerar ut på Fonterra.

Vete. Vi börjar komma in i den månad då vintern kan slå till. Som läget är nu med all uppmärksamhet riktad mot Svarta havet härskar än så länge det stora lugnet. Ingen is på de stora floderna som kan försvåra exporten från Ryssland eller Ukraina.