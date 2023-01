Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vete. Här har det varit riktigt roligt för oss odlare under veckan som varit. Chicago Board of Trade gick över 5 dollar per bushel och det har inte hänt sedan den amerikanska torkan 2017. Vår Matifbörs har hängt med och landade ett vetepris på ny skörd om 170 euro per ton och det har vi heller inte sett sedan augusti förra året.