Här hemma är det ju också ett skapligt år för grovfoder, då visserligen torkan har tagit sin tribut, men det var värre 2018 och det tycks flera som jag pratat med vara överens om. Lägg därtill billig gödning och under en period hade vi riktigt lågt dieselpris också.

Soja/Raps. Båda grödorna står högt i kurs nu när sojan går över 9 dollar per bushel. Rapsen har följt med och då har ändå oljan legat stabilt på runt 40 dollar per fat. För djurbönder leder det här till att ett foderkontrakt som skrivs nu är relativt dyrt vad gäller protein. Vi hoppas förstås att många har fina värden på förstaskörden, men en viss del protein måste köpas in. Det är förväntningarna på låg rapsskörd som styr det här och rapsen i sin tur följer en mix av mineralolja, men i ännu högre grad palmolja.